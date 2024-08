Ingrid Oliveira não se classifica para a semifinal dos Saltos Ornamentais

Brasileira era a única representante do País na modalidade e finalizou a prova em 23º. Apenas as 18 primeiras se classificaram

A brasileira Ingrid Oliveira foi eliminada na classificatória dos saltos ornamentais na plataforma de 10m e deu adeus aos Jogos Olímpicos de Paris, nesta segunda-feira.

Única representante do país na modalidade, ela anotou 255.90 pontos e encerrou a prova na 23ª colocação. Somente as 18 melhores colocadas avançaram à próxima fase. A líder foi a chinesa Hongchan Quan, com 421.25.

Ingrid começou bem a prova. Ela anotou 67.20 pontos no primeiro salto e assumiu o sexto lugar da classificatória. A brasileira, porém, não repetiu o desempenho no segundo salto e fez só 38.40, caindo para a 20ª posição.