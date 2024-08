Rebeca Andrade e Júlia Soares ficam sem pódio na final da trave em Paris

Rebeca Andrade e Júlia Soares disputaram a final da trave da ginástica artística em Paris, mas ficaram de fora do pódio numa decisão marcada pela queda da norte-americana Simone Biles do aparelho. O ouro na prova ficou com a italiana Alice D'Amato, enquanto a prata e o bronze ficaram com a chinesa Zhou Yaqin a italiana Manila Esposito, respectivamente.

Caso conquiste mais uma medalha, Rebeca se tornará a maior medalhista olímpica do Brasil. No momento, ela está empatada com Robert Scheidt e Torben Grael, que possuem cinco pódios cada na vela. A brasileira soma as seguintes medalhas na ginástica artística: ouro no salto e prata no individual geral em Tóquio-2020; bronze por equipes e prata no individual geral e no salto em Paris-2024.