Ana Patrícia e Duda batem japonesas sem sustos e estão nas quartas do vôlei de praia

O Brasil está nas quartas de final do vôlei de praia feminino das Olimpíadas de Paris-2024. Na tarde desta segunda-feira, 5, a dupla brasileira Ana Patrícia e Duda venceu as japonesas Akiko Hasegawa e Miki Ishii por 2 sets a 0, com parciais de 21 a 15 e 21 a 16. A partida foi disputada sob um belo por do sol da Arena Torre Eiffel.

Desde os lances iniciais, a dupla brasileira demonstrou superioridade frente a Akiko e Ishii. Foi com bons saques e nos espaços encontrados entre as adversárias que a dupla construiu a primeira parcial de 21 a 15.

No segundo set, Ana Patrícia e Duda seguiram com a vantagem no placar, construída principalmente sob a afobação das japonesas, que deixam espaço para as duas atacarem forçando bloqueios. Ainda houve momentos em que Akiko e Ishii tentaram encostar no placar, mas as brasileiras logo sacramentaram o triunfo por 21 a 16.