Brasil nos Jogos das Olimpíadas hoje, 3: onde assistir e programação

As Olimpíadas Paris 2024 começaram oficialmente no dia 26 de julho de 2024 e serão finalizadas em 11 de agosto. Confira a seguir quais modalidades o Time Brasil disputará hoje, sábado, 3 de agosto (03/08), e veja ao final do texto onde assistir ao vivo.

Futebol

16h00 - Quartas de Final Feminina (Brasil X França)

Boxe

17h08 - Semifinal 60kg Feminino (Brasil X Irlanda)

Uniforme do Brasil nas Olimpíadas: VEJA quem fez e por que causou polêmica

Programação do Brasil nas Olimpíadas hoje (03/08): onde assistir ao vivo

TV

TV Globo



Sportv

Online

Cazé TV (YouTube)

Twitch

Globoplay

Olympics.com (com restrições)

Programação do Brasil nos Jogos das Olimpíadas 2024: calendário do futebol



O futebol nas Olimpíadas começou na quarta-feira, 24 de julho, com partidas das seleções masculinas. O Brasil, que ficou com o ouro nas duas últimas edições (Rio 2016 e Tóquio 2020), não se classificou para a disputa deste ano. A final acontecerá no dia 9 de agosto.



No dia 25, o time feminino estreou contra a Nigéria, pelo grupo C e levou a vitória. A Seleção enfrentou o Japão nesse domingo, 28, e foi derrotado por 2 a 1. Por fim, a Espanha foi a última rival das brasileiras na fase de grupos, no dia 31. Mesmo com derrota, a seleção se classificou.