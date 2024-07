Paris 2024: as Olimpíadas que encantam o mundo inteiro, menos os parisienses

“Não é em uma avenida ou em um bairro. Mas, em praticamente toda a cidade, o que, apesar de necessário, não é tão agradável assim”, confessou a corretora de imóveis Eméline Poulin, de 34 anos, enquanto precisava atravessar a rua transversal ao Museu do Louvre para voltar para casa e teve que fazer um trajeto quatro vezes maior do que o normal.

A Cidade Luz também nunca foi referência de baixos custos, pelo contrário. É um dos mais altos da Europa, mas ser sede do maior evento esportivo do planeta fez esses números aumentarem bastante. Para se ter uma ideia, o passe mensal do transporte público, chamado de Navigo, até o mês passado era comercializado a 40 euros, o equivalente a aproximadamente R$ 240. Agora, durante os Jogos, o valor mais do que dobrou, sendo vendido a 86 euros, ou seja, mais de R$ 500.