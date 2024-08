Brasil, o país da ginástica artística

A Arena Bercy, mais uma vez, viu-se dividida entre brasileiros e norte-americanos, agora no tão aguardado duelo individual e direto entre Simone Biles e Rebeca Andrade. Aos presentes, um verdadeiro espetáculo. Claro que o resultado já era o esperado, com o ouro incontestável e merecido de Biles. Mas o que a ginasta brasileira conquistou vai além da prata.

Na verdade, o resultado de um processo, que começou lá atrás, com Daiane dos Santos, passando por Daniele Hypólito, Jade Barbosa, Flávia Saraiva e explodindo agora com Rebeca, pode ser visto nas arquibancadas e do lado de fora da arena.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Hoje, eu diria que o Brasil não é mais o país do futebol, não é o país do vôlei, é o país da ginástica artística feminina. Tirando os Estados Unidos, somos a segunda maior potência da modalidade”, comemora o empresário João Paulo Pacífico, que, juntamente com a esposa Carolina, decidiu vir aos Jogos Olímpicos de Paris com o foco na ginástica artística por um motivo: as filhas, Beatriz e Letícia, são apaixonadas pelo esporte e já o praticam.