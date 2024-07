Brasil nas Olimpíadas 2024: veja programação completa dos Jogos

O time Brasil se prepara para os Jogos Olímpicos de Paris, com 277 atletas buscando medalhas. Estreia brasileira ocorre no dia 25 de julho; confira datas

Com a cerimônia de abertura acontecendo já na sexta-feira, 26, os torcedores brasileiros já terão motivos para apoiar seus compatriotas antes disso. No dia 25 (quarta-feira), atletas do tiro ao alvo, handebol e futebol darão início à trajetória brasileira em Paris.

Os atletas brasileiros vêm de um retrospecto positivo, visto que na última edição dos jogos - em Tóquio 2020 - foi a edição em que mais subiram ao pódio. No total, foram 21 medalhas - sete ouros, seis pratas e oito bronzes.

Programação do Brasil nas Olimpíadas 2024: veja dia e horário dos Jogos

No cronograma olímpico, concretizado já no começo dos jogos, o Brasil estreia no dia 25 e, no último dia, já confirmou presença em uma modalidade. Pode estar em mais duas, caso avance às finais e possa competir valendo ouro.

Confira a programação completa do Brasil nos Jogos Olímpicos de 2024: