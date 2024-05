Canoagem slalom extremo: conheça nova modalidade das Olimpíadas

Ana Sátila é destaque do Brasil na canoagem e disputará a nova modalidade Crédito: LUIS ACOSTA/AFP

Depois do skate e do surfe estrearem como novas modalidades olímpicas na última edição, em Tóquio, agora é a vez do breakdance e da canoagem slalom extremo. As modalides estarão nas competições que realizadas entre os dias 26 de julho e 11 de agosto deste ano. O anúncio em 2020 da canoagem slalom extremo, também conhecida como caiaque cross, foi comemorada no mundo dos esportes, pois o Brasil conta com bons atletas na modalidade. Saiba mais sobre as categorias de canoagem, como funciona a nova modalidade e o que esperar dos atletas do Brasil em Paris.

Canoagem slalom e Canoagem de velocidade: qual a diferença? A canoagem é um esporte tradicional das Olimpíadas e se divide em duas categorias de provas: slalom e de velocidade. Para os Jogos de Paris, a canoagem slalom apresentará a disputa da canoagem slalom extremo, que fazsua estreia em Jogos Olímpicos. Enquanto as provas de velocidade funcionam como uma corrida, a slalom possui um circuito de corredeira definido por “portões”. O objetivo é finalizar o percurso sem cometer penalidades (pular ou perder portões) e no menor tempo possível. Assim como nas provas de canoagem de velocidade, a slalom também engloba dois tipos de barco: canoa (C) e caiaque (K). No caiaque os atletas ficam sentados com um remo de duas pás. Na canoa o atleta fica de joelhos, usando um remo e uma pá.

Canoagem slalom extremo: como funciona a nova modalidade? Na canoagem slalom extremo, duas a quatro embarcações competem para ver quem passa obrigatoriamente por todas as etapas e termina o trajeto primeiro. Diferentemente dos eventos tradicionais da canoagem slalom, a prova extremo se assemelha a uma corrida no circuito: os atletas deverão disputar a prova simultaneamente passando pelas balizas. O competidor precisa passar por "portas" nas cores verdes (a favor da correnteza) e vermelhas (contra a correnteza). Tudo isso no menor tempo possível e sem tocar nos obstáculos. Na parte de maior profundidade, o atleta precisa fazer um giro de 360 graus. O melhor tempo dá o direito a escolher a melhor posição na próxima descida.