Com Marta expulsa, Brasil perde para Espanha no futebol feminino e tem futuro incerto na Olimpíada

Em um jogo decisivo pela última rodada do Grupo C na Olimpíada de Paris, a Seleção Brasileira de Futebol Feminino foi derrotada pela Espanha por 2 a 0, em Bordeaux. Os gols da vitória espanhola foram marcados por Athenea del Castillo e Alexia Putellas, no segundo tempo da partida. Marta foi expulsa ainda na primeira etapa.

Com esse resultado, o Brasil se encontra em uma situação delicada, necessitando de uma combinação de resultados de outros grupos para garantir uma vaga na fase de mata-mata. A seleção precisa que concorrentes diretos tropecem para conseguir terminar a fase de grupos entre os dois melhores terceiros colocados.