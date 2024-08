"Coisas que é melhor nem pensar": o que atletas viram no rio Sena

Apesar das polêmicas envolvendo a qualidade da água, triatlo aconteceu conforme cronograma dos jogos olímpicos Crédito: REUTERS

Após as polêmicas suspensões dos treinos do triatlo pela má qualidade da água, as disputas foram realizadas nesta quarta-feira, 31 de julho, conforme o cronograma de jogos. A decisão foi divulgada na véspera, 30, após serem realizados novos testes no rio Sena. No entanto, os atletas se mostraram divididos em suas opiniões a respeito da realização da prova. Enquanto alguns partiram em defesa da organização do evento, outros apontaram a contaminação da água como um descuido com a saúde dos atletas. Paris 2024: Qualidade da água no rio Sena preocupa atletas A belga Jolien Vermeylen foi uma das atletas que mais criticou a realização da prova. Preocupada com a ingestão de água poluída, ela declarou ter tentado proteger seu organismo antes de iniciar a maratona, tomando probióticos e Yakult.

“Bebi muita água. Vamos saber amanhã se estou doente ou não.” declarou Jolien ao final da disputa. Além disso, também chegou a relatar ter tido contato com “coisas que é melhor nem pensar” enquanto nadava pelo rio e disse esperar que nenhum atleta fique doente por conta da prova. Ela ainda apontou a decisão de realizar a prova como uma obrigação a ser cumprida por Paris, não por apreço à saúde dos atletas, mas como uma forma de manter a boa reputação do país anfitrião. “Teria sido uma vergonha para a organização, para Paris, para a França”, criticou a triatleta. A espanhola Anna Godoy, que terminou em 17º lugar no triatlo, também não escondeu sua insatisfação com a comissão organizadora das Olimpíadas. “Estão vendendo que pensaram na saúde dos atletas, mas isso não é verdade”, destacou ao finalizar o percurso.

Rio Sena nas Olimpíadas: provas e programação As brasileiras Djenyfer Arnold e Vittoria Lopes defenderam bem o País. Enquanto Arnold se destacou no ciclismo, chegando a ficar no top 10, Lopes foi ao 3º lugar na natação. As duas, porém, perderam colocação nas outras etapas e terminaram a maratona em 20º e 25º lugar, respectivamente. Já os atletas brasileiros Miguel Hidalgo e Manoel Messias, finalizaram o percurso em 10º e 45º lugar, respectivamente, com Hidalgo conquistando a melhor colocação para o Brasil na história da modalidade. Miguel Hidalgo foi o décimo colocado e Manoel Messias o 45º Crédito: Miriam Jeske/COB