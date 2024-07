Brasil vence Nigéria por 1 a 0 na estreia do futebol feminino nas Olimpíadas

Gol da Portilho teve passe magistral de Marta no jogo da seleção brasileira contra a Nigéria nas Olimpíadas. Crédito: Christophe Archambault/ AFP

A seleção brasileira de futebol feminino iniciou a busca por medalha nas Olimpíadas de Paris-2024 com um triunfo em 1 a 0 diante da Nigéria. No estádio de Bordeaux, na tarde desta quinta-feira, 25, Gabi Nunes foi responsável pelo gol do Brasil aos 37 minutos do primeiro tempo após passe magistral de Marta. Com o resultado, o time comandado por Arthur Elias empata na liderança do Grupo C com a Espanha, que no início da manhã venceu o Japão por 2 a 1. Em campo, a partida se desenhou inicialmente com poucas oportunidades para as duas equipes, que se estudavam taticamente, mas a Nigéria foi a primeira a melhor se arriscar nas finalizações. Aos 15 minutos, a camisa 10 Ucheibe fez boas finalizações na meta de Lorena, que fez grandes defesas.

O time africano também tentou concluir as jogadas pelo alto, que é um dos pontos fracos do Brasil, mas a zaga verde e amarelo levou a melhor. No ataque, as dificuldades da equipe comandada por Arthur Elias nos minutos iniciais eram ultrapassar a última linha de marcação nigeriana, mas o obstáculo foi superado após os 25 minutos, quando o time finalmente passou a assustar a goleira Okeke. Ainda no primeiro tempo, a camisa 10 Marta chegou a balançar as redes, mas o tento foi anulado por impedimento na jogada. Aos 37 minutos, no entanto, a maior jogadora de todos os tempos deu um belo passe longo para Gabi Nunes, que conseguiu finalizar e abrir o placar para o Brasil. A partir da vantagem construída, a equipe conseguiu crescer no jogo.