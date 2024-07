Destaques das Olimpíadas 2024: quais os principais nomes dos Jogos

Atletas de renome em diversos esportes vão participar dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024 Crédito: Reprodução/ Andrej Isakovic/AFP; Nathaniel S. Butler/NBAE; Lionel BONAVENTURE / AFP; Nelson ALMEIDA/AFP

Considerado o maior evento do esporte mundial, as Olimpíadas acontecem a cada quatro anos e reúnem estrelas dos grandes esportes mundiais. A medalha olímpica é considerada o grande ápice de um atleta que compete a vida toda. Vários são os pretextos de um atleta que almeja chegar a uma Olimpíada: o principal é que a conquista é um reconhecimento muito sonhado. Outros buscam uma medalha para afirmar a superioridade.



É o caso do "Dream Team" americano, que se fortificou e motivou-se a se reunir para esses jogos olímpicos após o fracasso na Copa do Mundo de Basquete, em 2023, e também após os comentários do velocista americano Noah Lyles afirmando que "os jogadores da NBA precisam vencer algo (Olimpíadas ou Copa) para se considerarem campeões mundiais". Essa é apenas uma das motivações que fez reunir a seleção com os maiores jogadores da atualidade. Desta forma, conheça quem são os destaques que vão competir em Paris 2024. Destaques das Olimpíadas de Paris 2024 Futebol Julián Álvarez Com renome no futebol mundial - campeão da Champions League e Copa do Mundo -, Álvarez irá comandar a Argentina rumo à terceira medalha de ouro nas Olimpíadas.

O centroavante foi convocado para a disputa da Copa América e ainda assim será a principal referência no time argentino nos Jogos Olímpicos. Ele foi escolhido entre os três jogadores acima dos 23 anos que cada equipe pode selecionar. O goleiro Rulli e o zagueiro Otamendi completam o trio. Marta Com duas medalhas de prata - em Atenas 2004 e Pequim 2008 - essa será a última oportunidade da icônica camisa 10 brasileira conquistar o tão sonhado ouro olímpico. Sem a equipe masculina em 2024, os adoradores de futebol direcionarão todo seu apoio apenas para a equipe feminina.

Tênis Carlos Alcaraz e Rafael Nadal A junção da experiência de vida com a juventude, Alcaraz e Nadal formarão dupla para representar a Espanha nas Olimpíadas na competição em duplas. Alcaraz recentemente esteve no topo do ranking mundial de tênis - hoje, ocupa a terceira colocação -, enquanto Rafael Nadal é um dos maiores nomes do esporte e já conquistou duas medalhas de ouro em Olimpíadas - em Pequim 2008 e no Rio 2016. Natação Léon Marchand Léon Marchand emergiu como uma estrela em ascensão da natação francesa, ostentando uma coleção impressionante de campeonatos mundiais, com cinco medalhas de ouro nas últimas competições em que disputou.

Marchand elevou seu perfil nos últimos anos bem a tempo para os próximos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Para aumentar a intriga, seu treinador é ninguém menos que o ex-treinador de Michael Phelps, considerado um dos maiores mentores de natação do mundo. Basquete Estados Unidos, ou "Dream Team" A maior junção dos melhores atletas do mundo, o que já era forte, em 2024 será a verdadeira 'apelação'. Além do 'Big 3' formado por LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant, o time americano contará com o recém-naturalizado Joel Embiid.