Olimpíadas: por que Brasil usa uniforme sem escudo da CBF no futebol

O futebol feminino do Brasil não usa a logo da CBF em seu uniforme nas Olimpíadas Crédito: Staff Images / CBF

Durante a vitória na estreia da seleção brasileira feminina de futebol nas Olimpíadas foi bastante comentada a ausência da logo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), substituída por uma imagem da bandeira - parecida com a logo do Time Brasil. Porém, é bastante comum esse tipo de representação nos uniformes olímpicos. Visto que a competição não é uma data Fifa, desde 2008 o Comitê Olímpico Internacional (COI) proibiu todas as seleções de trazer em seus uniformes os símbolos de suas federações.