Enquanto isso em Paris: futebol feminino sofre para avançar e Bia Ferreira garante medalha

Na disputa mais esperada do dia, no futebol feminino, a equipe comandada por Arthur Elias foi derrotada por 2 a 0 pela Espanha , com partida marcada pela expulsão da camisa 10 Marta. Com apenas três pontos somados em três jogos, a classificação para as quartas de final da modalidade acabou sendo dramática, já que o grupo acabou por depender do resultado de Estados Unidos x Austrália para passar como uma das três melhores colocadas.

Se a classificação no futebol feminino foi sofrida, o mesmo não se pode dizer dos avanços no tênis de mesa e boxe feminino 60 kgs. Favoritos a medalhar para o Brasil, Bia Ferreira e Hugo Calderano conquistaram vaga sem qualquer dificuldade em suas respectivas modalidades.

Nem só de classificação viveu o Brasil nesta quarta-feira, 31, de Olimpíadas. Quem esteve com a TV ligada acompanhou várias aproximações do pódio, mas sem atuações o suficiente para um avanço por medalha. Foi o caso da brasileira Ana Sátila, que se superou, mas terminou C1 da canoagem slalom na 5ª colocação.

O resultado foi bem diferente ao do vôlei de quadra masculino, que no início da manhã foi derrotado pela Polônia em 3 sets a 2 e dificultou a classificação para a próxima fase da competição.

Além dessas categorias, o Brasil também rodou no boxe masculino de até 57 kgs, em um placar contestado por muitos. O brasileiro Luiz Bolinha foi superado pelo norte-americano Jahmal Harvey em decisão dividida entre os juízes após superioridade do americano no último round.

Entre as figuras mais carismáticas do Time Brasil nessas Olimpíadas, o ciclista Gustavo 'Bala Loka' finalizou a participação na categoria BMX Freestyle na sexta colocação e acabou vendo o argentino José Torres levando o ouro para casa.

As eliminações também ocorreram na dupla de tênis, com as quedas da dupla Bia Haddad e Luísa Stefani frente a dupla britânica composta por Katie Boulter e Heather Watson, e na natação, com Beatriz Dizotti nos 1.500 metros livres.

Brasil nas Olimpíadas de Paris: Bia Haddad e Stefani vencem chinesas e avançam no torneio de duplas Crédito: Gaspar Nóbrega/COB

Cearenses caem no triatlo

Adiado várias vezes por polêmica com as águas do Rio Sena, o triatlo tanto masculino quanto feminino ocorreu no início da manhã com dois cearenses na busca por boas posições. A primeira a concorrer foi Vittoria Lopes, que fez uma ótima prova na natação, largando com vantagem.

A cearense acabou a prova em 25ª lugar, no entanto, após sofrer uma queda brusca durante o ciclismo, que foi marcado inabituais "batidas em todo lugar".

Na prova masculina, o Brasil que chegou mais longe foi o Miguel Hidalgo, que terminou a prova na 10ª colocação, mas o próprio competidor se disse "decepcionado" com a própria performance por não pegar pódio. Nessa categoria, o Ceará foi representado por Manoel Messias, que finalizou a competição na 45ª posição.

Vittoria Lopes, à esquerda, e Manoel Messias, à direita Crédito: Wagner Araujo | Miriam Jeske/COB

Vela sem chance de medalha

Bicampeãs olímpicas, Martine Grael e Kahena Kunze tiveram grande desempenho nesta quarta-feira e se classificaram à regata da medalha da classe 49erFX em Paris. Com os resultados do dia, as brasileiras terminaram na oitava colocação na classificação geral. A regata da medalha acontece nesta quinta-feira, a partir das 10h45 (de Brasília).

Apesar de se classificarem para a regata da medalha, Martine Grael e Kahena Kunze não possuem chance de subirem ao pódio. Isso porque, de acordo com a pontuação acumulada das outras regatas, as brasileiras poderiam terminar, no máximo, em quinto lugar. (Com Gazeta Esportiva)