Luiz Oliveira perde para norte-americano Jahmal Harvey no boxe e é eliminado das Olimpíadas

Bolinha fez sua estreia no boxe dos Jogos Olímpicos Paris 2024 e perdeu por decisão por pontos após três rounds

O confronto entre os dois lutadores foi muito equilibrado do início ao fim. Nos dois primeiros rounds, três dos cinco juízes viram vantagem de Luiz Oliveira.

Luiz Oliveira, conhecido como Bolinha , foi derrotado pelo norte-americano Jahmal Harvey, nesta quarta-feira, em sua estreia no boxe dos Jogos Olímpicos Paris 2024 . Competindo na categoria até 57kgs, o brasileiro foi derrotado em decisão por pontos depois dos três rounds de luta.

No entanto, a partir daí, Jahmal Harvey foi para cima do brasileiro e acabou levando a melhor na opinião de quatro juízes. Na soma das pontuações, o norte-americano ficou com a vitória por 3 a 2.

Valeu, Bolinha! Jahmal Harvey sai com a vitória por 3 votos a 2. #TimeBrasil #Boxe

— Time Brasil (@timebrasil) July 31, 2024