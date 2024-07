Com vitória dos EUA, Brasil se classifica para as quartas do futebol feminino nas Olimpíadas

Com a vitória dos Estados Unidos por 2 a 1 diante da Austrália pelo Grupo B, o Brasil está nas quartas de final do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris-2024. A classificação se dá ao fato de que, com três pontos somados e um saldo de gol de -2 após três rodadas, a seleção brasileira feminina supera as australianas na lista de melhores terceiras colocadas.

O avanço do Brasil no futebol feminino dependeu de outros resultados após, nesta quarta-feira, 31, a seleção ser superada em 2 a 0 pela Espanha. Com a vitória diante da Nigéria e o revés contra o Japão, a equipe comandada por Arthur Elias sofria a chance de não ficar entre as duas seleções que se classificam na vaga de terceiras melhores colocadas, pois poderia ser superada pela Austrália ou pelo Canadá.

Agora, a seleção brasileira de futebol feminino aguarda a definição do Grupo A, pois enfrentará o elenco que ficar com a primeira posição do chaveamento. O duelo irá ocorrer no próximo sábado, 3, às 16 horas, no estádio La Beaujoire.