Hugo Calderano vence francês e se classifica para as quartas de final no tênis de mesa

Com 4 sets a 1, Hugo Calderano vence Alexis Lebrun e se classifica para as quartas de final da Olimpíada de Paris

O brasileiro Hugo Calderano se classificou nesta quarta-feira, 31, para as quartas de final do tênis de mesa após vencer o francês Alexis Lebrun por 4 sets a 1, com parciais 3/11, 11/5, 11/6, 11/3 e 11/8.

Calderano começou a competição assustando os torcedores brasileiros ao perder o primeiro set. No entanto, da segunda etapa em diante, o brasileiro reagiu e levou a vitória em todos os sets.



Confira o resumo das partidas: