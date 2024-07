Bia Haddad e Luisa Stefani perdem de dupla inglesa e se despedem da Olimpíada de Paris

Com o resultado, as brasileiras se despedem dos Jogos Olímpicos, encerrando a sua participação nas duplas femininas. Além disso, Beatriz Haddad também disputou na categoria de simples, mas foi eliminada na segunda rodada pela eslovaca Anna Karolina Schmiedlová, que venceu por 2 sets a 0.

A dupla brasileira formada por Luisa Stefani e Beatriz Haddad foi eliminada na segunda rodada do torneio de tênis nas Olimpíadas de Paris. Elas perderam por 2 sets a 0 para a dupla inglesa Heather Watson e Katie Boulter, com parciais de 6/3 e 6/4.

Luisa Stefani também participou das duplas mistas ao lado de Thiago Wild. No entanto, a dupla brasileira foi derrotada ainda na primeira rodada pela parceria chinesa formada por Zhang Zhizhen e Wang Xinyu.

Brasil se despediu dos Jogos Olímpicos no tênis

No masculino, o cearense Thiago Monteiro também se despediu cedo das Olimpíadas. Ele foi eliminado tanto no torneio de simples quanto nas duplas, onde jogou ao lado de Thiago Wild. Wild, por sua vez, também foi eliminado no torneio de simples, encerrando assim a participação do Brasil no tênis olímpico.

Com essas eliminações, o Brasil não tem mais nenhum representante no tênis nos Jogos Olímpicos de Paris. A participação dos tenistas brasileiros, embora curta, foi marcada por muita garra e determinação, representando o país com orgulho em todas as partidas disputadas.