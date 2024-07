Vôlei de praia: Evandro e Arthur vencem canadenses e levam Brasil ao mata-mata em Paris 2024

Dupla disputou com os canadenses Samuel Schachter e Daniel Dearing e avançou para as quartas de final com o resultado de 2 sets a 0

Nesta quarta-feira, a dupla brasileira Evandro Gonçalves e Arthur Lanci venceu seu segundo jogo da fase de grupos e garantiu vaga nas oitavas de final no vôlei de praia masculino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Os brasileiros derrotaram a dupla dos canadenses Julian Hoerl e Alexander Horst por 2 sets a 0, com parciais de 21/13 e 21/16.

Com o resultado, Evandro e Arthur dividem a primeira posição do grupo E com os tchecos Ondrej Perusic e David Schweiner, que também venceram seus dois confrontos. Já os austríacos Alexander Horst e Julian Hoerl e a dupla do Canadá aparecem nas últimas colocações, com duas derrotas cada.

Os brasileiros voltam a jogar nesta sexta-feira, às 16 horas (de Brasília), contra a dupla da República Tcheca, na quadra central, ao lado da Torre Eiffel. O duelo irá decidir a liderança da chave.