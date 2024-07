Rafael Macedo domina luta, mas é superado por francês e perde disputa pelo bronze no judô

A luta foi equilibrada. Os dois judocas evitaram golpes arriscados no início do combate e ficaram pendurados com dois shidos. O brasileiro tentou aplicar dois waza-aris sobre o francês, mas o dono da casa resistiu. Logo após a segunda tentativa, o árbitro puniu Rafael Macedo e deu a vitória Hambou.

Na sequência, o judoca bateu Alex Cret, da Romênia. Ele chegou a ficar pendurado com dois shidos, após dois minutos e meio de golden score, mas aplicou uma bela chave-de-braço no romeno para avançar de fase.

Na primeira luta em Paris, Rafael derrotou o holandês Noel van 't End. O brasileiro adotou postura agressiva desde o início do combate e forçou três shidos para o adversário, conquistando a vitória no golden score.

Rafael brigou pelo que seria a quinta medalha do Brasil na atual edição dos Jogos Olímpicos, a terceira proveniente do judô. O país já faturou uma prata, com o judoca Willian Lima, além de três bronzes: Larissa Pimenta (judô), Rayssa Leal (skate street) e a equipe feminina de ginástica artística.

O brasileiro parou nas oitavas, diante do espanhol Tristani Mosakshvili, medalhista de bronze no Mundial deste ano. Assim, ele foi para a repescagem. Nela, não tomou conhecimento do sul-coreano Juyeop Han e despachou o rival com um lindo ippon.

Natural de São José dos Campos, no interior de São Paulo, Rafael Macedo, de 29 anos, treina desde os 19 na Sociedade de Ginástica de Porto Alegre (Sogipa). O atleta caiu na estreia dos Jogos de Tóquio, em 2021, ao levar um ippon do cazaque Islam Bozbayev com apenas 30 segundos de luta. Atualmente, ele é o 11º colocado no ranking mundial e tem no currículo dois bronzes em Mundiais de judô.

Ele foi o único judoca brasileiro a pisar nos tatames da Arena Campo de Marte nesta quarta-feira. Isso porque o país não conta com representantes femininos na categoria feminina até 70 kg. Rafael ainda integra o time brasileiro que brigará por medalha nas equipes mistas neste sábado, a partir das 5h (de Brasília) da manhã.