Diogo Soares fica fora do pódio e japonês vence final da ginástica

O ouro ficou com o japonês Shinnosuke Oka, que alcançou 86,832 pontos. Já a prata e o bronze foram para os atletas Zhang Boheng e Xiao Ruoteng, da China, que terminaram com 86,599 e 86,364 pontos, respectivamente.

O ginasta brasileiro Diogo Soares representou o Time Brasil na final do individual geral masculino da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 nesta quarta-feira, 31, mas não teve as melhores notas e terminou em 23º lugar, a penúltima colocação, com 78,698 pontos na somatória dos aparelhos.

Já no solo, após a segunda série de acrobacias, Diogo pisou fora do tablado. Apesar da dificuldade da série executada, o brasileiro sofreu com descontos na nota e terminou com 13,133 pontos.

Na rotação seguinte, Diogo Soares abriu as disputas do cavalo com alças e também não encontrou facilidade. Visivelmente exausto, o atleta caiu duas vezes e obteve 11,566 pontos.

Nas argolas, por sua vez, Diogo teve uma boa apresentação e conseguiu subir no quadro geral, mas sem chance de medalhas.