Brasil perde da Polônia no tie-break, mas ainda pode se classificar no vôlei masculino

Brasil perde para Polônia na segunda partida da fase de grupos da Olimpíada de Paris Crédito: Alexandre Loureiro/COB

O time de vôlei masculino do Brasil perdeu mais uma nas Olimpíadas de 2024, em Paris. Após a dura derrota para a Itália na estreia, a seleção foi superada pela Polônia nesta quarta-feira, 31, de virada, por 3 sets a 2 – parciais de 25/22, 25/19, 25/19, 25/23 e 15/12 –, na Arena Paris Sul. O maior pontuador do jogo foi o suíço Leon, com 26 pontos. Do lado brasileiro, os ponteiros Adriano e Lucarelli, com grandes atuações, foram os dois que mais pontuaram, ambos com 18. O próximo e decisivo compromisso da Seleção Brasileira é contra o Egito, pela terceira e última rodada da primeira fase dos Jogos Olímpicos de Paris. O duelo está agendado para esta sexta-feira, 2, na Arena Paris Sul, às 8h da manhã.