Bia Ferreira bate holandesa e garante medalha no boxe feminino

Classificação para as semifinais do boxe feminino de 60 kgs já garante lugar no pódio. Baiana é uma das favoritas a medalhar na delegação brasileira

Com uma fácil vitória diante da holandesa Chelsey Heijnen, a brasileira Bia Ferreira, favorita a conquistar medalha para o Brasil nas Olimpíadas de Paris-2024, está nas semifinais do boxe feminino de 60 kgs, classificação que já garante medalha e lugar no pódio para o país. As duas se enfrentaram na tarde desta quarta-feira, 31, na Arena do Norte de Paris.

No primeiro round, a brasileira acertou bons golpes limpos na holandesa e logo conquistou a vantagem na trocação. O domínio seguiu no segundo round, embora Heijnen tenha tentado ousar mais, pois Bia encaixou bem nos jabs. A definição ocorreu no terceiro round após a superioridade da baiana.

A lutadora brasileira havia conquistado a vaga nas quartas de final após bater a americana Jajaira Gonzalez nas oitavas na última segunda-feira.