Cearenses Manoel Lopes e Vittoria Lopes encerram participação no triatlo em Paris

Vittoria Lopes, à esquerda, e Manoel Messias, à direita Crédito: Wagner Araujo | Miriam Jeske/COB

O estado do Ceará viu seus representantes no triatlo encerrarem as suas participações na Olimpíada de Paris 2024 no início da manhã desta quarta-feira, 31. No entanto, nenhum dos dois conseguiu se aproximar do pódio: Manoel Messias terminou em 45º e Vittoria Lopes em 25º. No feminino, Vittoria Lopes teve um bom começo na prova de natação e até chegou a terminar a etapa em terceiro lugar, mas uma queda na pista molhada durante o ciclismo tirou posições da atleta cearense, que foi parar em 27º, com um tempo de 2 horas e 10 segundos de prova. Ao final da modalidade, a cearense terminou na 25ª posição, enquanto Djenyfer Arnold terminou na 20ª. O pódio foi formado pela Cassandre Beaugrand, que ficou com o ouro, seguida pela suíça Julie Derron e a britânica Beth Potter.