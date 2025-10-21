Ruff Diesel: conheça o grande vencedor do Mr. Olympia Brasil 2025

Ruff Diesel: conheça o grande vencedor do Mr. Olympia Brasil 2025Americano Terrence Ruffin vence a Classic Physique e dá passo decisivo rumo ao próximo Olympia; brasileiro Fábio Júnior fica em segundo lugar
O americano Terrence Ruffin, conhecido mundialmente como Ruff Diesel, confirmou seu favoritismo e venceu a Classic Physique, principal categoria profissional do Mr. Olympia Brasil 2025. O brasileiro Fábio Júnior garantiu o segundo lugar, seguido por Jhonne Sousa.
A vitória representa mais um marco na carreira do atleta de 32 anos, que em 2024 ficou em terceiro lugar no Mr. Olympia vencido por Ramon Dino.
O resultado reforça o protagonismo de Ruff Diesel no cenário mundial do fisiculturismo e o aproxima ainda mais da classificação para a próxima edição do campeonato.
Leia mais
Mr. Olympia Brasil 2025: quem é Ruff Diesel
Nascido em Beatrice, Alabama, nos Estados Unidos, em 1993, Terrence Ruffin é considerado um dos principais nomes da categoria clássica. Reconhecido por sua técnica impecável de poses e simetria corporal, o atleta coleciona títulos em competições internacionais.
Aos 13 anos, ele já treinava com pesos improvisados na casa de uma amiga da mãe. Mesmo pesando apenas 50 kg durante o ensino médio, já demonstrava dedicação e disciplina com os treinos.
Após concluir os estudos, Ruff ingressou na Força Aérea dos Estados Unidos, onde atuou no Controle Aéreo Tático e passou por treinamento técnico em Aviônica na base de Keesler, no Mississippi.
A rotina militar foi essencial para moldar o atleta: a alimentação regrada e os horários rígidos criaram a estrutura necessária para sua futura carreira no esporte. Ao deixar o exército, ele decidiu se dedicar integralmente ao fisiculturismo profissional.
Ruff Diesel: trajetória no fisiculturismo
A estreia oficial de Terrence Ruffin nos palcos aconteceu aos 19 anos. Dois anos depois, em 2014, ele conquistou o Pro Card no NPC National Championships, tornando-se um dos atletas mais jovens a alcançar o status profissional.
Em 2016, Ruff venceu o Tampa Pro, garantindo vaga em seu primeiro Mr. Olympia, onde ficou entre os 9 melhores. No ano seguinte, subiu para o Top 6, e em 2018 repetiu o desempenho, consolidando seu nome entre os grandes da Classic Physique.
Consolidação e títulos internacionais de Ruff Diesel
A virada na carreira veio a partir de 2020. Naquele ano, Ruff Diesel conquistou o Top 2 no Arnold Classic Ohio e no Mr. Olympia, resultados que o consagraram como uma das principais referências da categoria.
Em 2021, o americano venceu o Arnold Classic e novamente ficou em segundo no Olympia, confirmando sua consistência e evolução técnica. O ano de 2022, no entanto, foi marcado por altos e baixos: embora tenha derrotado Ramon Dino no Arnold Classic, caiu para 6º lugar no Olympia.
No Mr. Olympia 2023, conquistou o Top 5, atrás de nomes como Chris Bumstead e o próprio Ramon Dino.
O ano de 2025 marcou o retorno definitivo de Terrence Ruffin ao topo da Classic Physique. Além de vencer o Mr. Olympia Brasil 2025, ele conquistou o New York Pro e o Pittsburgh Pro, confirmando sua fase de excelência.
Com o título brasileiro, Ruff reforça sua posição entre os maiores atletas da modalidade e desponta como um dos principais candidatos ao pódio na próxima edição do Mr. Olympia mundial.
>> SIGA o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp
Saiba os principais resultados de Ruff Diesel
- Mr. Olympia Brasil 2025 – Top 1
- Mr. Olympia 2025 – Top 3
- New York Pro 2025 – Top 1
- Pittsburgh Pro 2025 – Top 1
- Legion Sports Fest 2023 – Top 1
- Arnold Classic Ohio 2021 – Top 1
- Mr. Olympia 2020 – Top 2
- Tampa Pro 2016 – Top 1