Ruff Diesel: conheça o grande vencedor do Mr. Olympia Brasil 2025

A estreia de Terrence Ruffin no mundo do fisiculturismo ocorreu quando tinha apenas 19 anos. Neste ano, ele venceu o Mr. Olympia Brasil 2025. / Crédito: Repordução/Instagram @mrolympiabrasil

O americano Terrence Ruffin, conhecido mundialmente como Ruff Diesel, confirmou seu favoritismo e venceu a Classic Physique, principal categoria profissional do Mr. Olympia Brasil 2025. O brasileiro Fábio Júnior garantiu o segundo lugar, seguido por Jhonne Sousa. A vitória representa mais um marco na carreira do atleta de 32 anos, que em 2024 ficou em terceiro lugar no Mr. Olympia vencido por Ramon Dino.