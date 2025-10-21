Mr. Olympia Brasil 2025: resultado e vencedores de cada categoria

Mr. Olympia Brasil 2025: veja resultados e vencedores de cada categoria24 atletas ganharam o pro-card e agora podem competir em torneios internacionais. O evento também contou com categorias profissionais; veja vencedores
A edição brasileira do Mr. Olympia aconteceu entre os dias 17 e 19 de outubro, em São Paulo. Considerado o maior evento de fisiculturismo da américa-latina, o torneio distribuiu 24 Pro-Cards. O evento contou com categorias amadoras e profissionais.
Ramon Dino, primeiro brasileiro homem a ganhar na categoria “Classic Physique” do Mr Olympia, compareceu na competição brasileira e subiu ao palco para uma “guest posing”, apresentação durante evento sem fins competitivos.
Outro destaque do evento foi Ruff Diesel, o americano que venceu na mesma categoria. A um passo de conseguir uma vaga no Olympia, Ruff precisa vencer um segundo torneio internacional.
Vencedores do Mr. Olympia Brasil
O título do Mr. Olympia Brasil 2025, de acordo com as normas estabelecidas pela Liga Profissional da IFBB (Federação Internacional de Fisiculturismo e Fitness), é um dos eventos que podem garantir vaga para o Olympia 2026.
Foi o que fez Ramon Dino. O atleta garantiu sua vaga no Olympia 2025, em Las Vegas, com o título do Olympia Brasil do ano passado. Porém, as regras mudaram e agora é necessário vencer dois torneios internacionais para ganhar a vaga.
Ao todo, o evento contou com três categorias profissionais da IFBB: bikini, 212 e Classic Physique. Confira os ganhadores:
- Bikini: Sharon Ramons, Bruno Toigo e Maria Alexsandra Rocha
- 212: Felipe Morais, Fabrício Moreira e Andrey Pereira
- Classic Physique: Terrence Ruffin, Fábio Junior, Jhone Jhoninho
Com a vitória, Felipe Morais garantiu sua vaga no Olympia 2026. Já Sharon ainda precisa vencer mais um torneio. Ruffin já estava classificado.
Vencedores amadores
No fisiculturismo, o Pro Card é uma certificação oficial da IFBB que permite que um atleta amador passe a competir nos principais eventos profissionais do mundo como o Mr. Olympia e Arnold Sports.
O cartão é altamente almejado entre os amadores, pois significa competir profissionalmente ao lado da elite mundial e ganhar projeção internacional dentro do fisiculturismo. Uma vez alcançado o status, o atleta não pode mais competir entre os amadores.
O grande destaque foi Rodrigo Pantera, ex-feirante e influenciador, que conquistou o passe para a profissionalização e agora competirá em torneios internacionais.
Além de Pantera, veja todos os atletas amadores que conquistaram o Pro Card no Mr. Olympia Brasil 2025:
- Bodybuilding: Chirstian Lucena (overall), Fernando Couto e Alexandre Trindade
- Classic Physique: Rodrigo Pantera (overall), Igor Santos e Rodrigo Pereira
- Fit Model: Caroline Dvorak (overall), Carolina Russo e Priscila D'ávila
- Figure: Katrine Mendonça (overall), Hellen Leal e Marcele Marques
- Women’s Physique: Mariana Ferreira (overall), Camila Teixeira e Ariene Nicoletti
- Wellness: Genica Matos (overall), Cleide Martins e Regiany Nunes do Santos
- Bikini: Maria Santos (overall), Márcia Rocha e Clarina Ferreira
- Men’s Physique: Lucas Barreto (overall), Phablo Henrique Silva Gomes e Cleones Max
