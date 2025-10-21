Mr. Olympia Brasil 2025: resultado e vencedores de cada categoria

Mr. Olympia Brasil 2025 insere 24 novos atletas no fisiculturismo profissional; confira quem são / Crédito: Reprodução/Instagram @rodriigopantera

A edição brasileira do Mr. Olympia aconteceu entre os dias 17 e 19 de outubro, em São Paulo. Considerado o maior evento de fisiculturismo da américa-latina, o torneio distribuiu 24 Pro-Cards. O evento contou com categorias amadoras e profissionais. Ramon Dino, primeiro brasileiro homem a ganhar na categoria “Classic Physique” do Mr Olympia, compareceu na competição brasileira e subiu ao palco para uma “guest posing”, apresentação durante evento sem fins competitivos.

Outro destaque do evento foi Ruff Diesel, o americano que venceu na mesma categoria. A um passo de conseguir uma vaga no Olympia, Ruff precisa vencer um segundo torneio internacional. Leia mais Ramon Dino é campeão do Mr. Olympia 2025 e faz história; relembre trajetória Sobre o assunto Ramon Dino é campeão do Mr. Olympia 2025 e faz história; relembre trajetória Vencedores do Mr. Olympia Brasil O título do Mr. Olympia Brasil 2025, de acordo com as normas estabelecidas pela Liga Profissional da IFBB (Federação Internacional de Fisiculturismo e Fitness), é um dos eventos que podem garantir vaga para o Olympia 2026. Foi o que fez Ramon Dino. O atleta garantiu sua vaga no Olympia 2025, em Las Vegas, com o título do Olympia Brasil do ano passado. Porém, as regras mudaram e agora é necessário vencer dois torneios internacionais para ganhar a vaga.

Ao todo, o evento contou com três categorias profissionais da IFBB: bikini, 212 e Classic Physique. Confira os ganhadores: Bikini: Sharon Ramons, Bruno Toigo e Maria Alexsandra Rocha

Sharon Ramons, Bruno Toigo e Maria Alexsandra Rocha 212: Felipe Morais, Fabrício Moreira e Andrey Pereira

Felipe Morais, Fabrício Moreira e Andrey Pereira Classic Physique: Terrence Ruffin, Fábio Junior, Jhone Jhoninho Com a vitória, Felipe Morais garantiu sua vaga no Olympia 2026. Já Sharon ainda precisa vencer mais um torneio. Ruffin já estava classificado. Vencedores amadores No fisiculturismo, o Pro Card é uma certificação oficial da IFBB que permite que um atleta amador passe a competir nos principais eventos profissionais do mundo como o Mr. Olympia e Arnold Sports.