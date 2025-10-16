Ramon Dino: próximos passos após ganhar o Mr. Olympia 2025

Além de Ramon Dino, as brasileiras Natália Coelho e Eduarda Bezerra ganharam nas categorias Women's Physique e Wellness, respectivamente / Crédito: Reprodução/Instagram/@ramondinopro

Após altas expectativas com a sua vitória, Ramon Dino faz história como vencedor da categoria Classic Physique do Mr. Olympia 2025, o maior campeonato de fisiculturismo do mundo. Era um dos favoritos para o título com a ausência do hexacampeão canadense Chris Bumstead (CBum), que decidiu não competir neste ano.

Próximos passos na carreira de Ramon Dino pós-título do Mr. Olympia O “Dinossauro do Acre”, apelido dado ao atleta pela sua ligação ao estado, agora se prepara para uma nova fase da carreira. Agora, com o principal título do fisiculturismo mundial depois da categoria Open Bodybuilding, se prepara para mantê-lo por mais cinco anos, afirmou em coletiva de imprensa. “Como eu sempre falei, no final de carreira, quero subir para a Open e finalizar nela, mas ainda tenho muito para aprender na Classic”, completa.

Sobre outros projetos, falou sobre o seu desejo em começar um projeto voltado para o fisiculturismo no Podcast Flow. Seu objetivo é focar nos mais necessitados, que não têm acesso ao esporte. Ramon Dino: relembre sua trajetória A carreira de Ramon Dino teve início na sua cidade natal, Rio Branco, capital do Acre, quando começou a praticar calistenia diariamente. O incentivo para participar em competições veio de Marcio Garcia, professor de educação física, que notou seus esforços no exercício que praticava.