Ramon Dino: próximos passos após ganhar o Mr. Olympia 2025

Ramon Dino: veja quais são os próximos passos pós-título do Mr. OlympiaO fisiculturista acreano fez história como o primeiro homem brasileiro a conquistar um título no Mr. Olympia; veja o que vem, a seguir, na sua carreira
Após altas expectativas com a sua vitória, Ramon Dino faz história como vencedor da categoria Classic Physique do Mr. Olympia 2025, o maior campeonato de fisiculturismo do mundo.
Era um dos favoritos para o título com a ausência do hexacampeão canadense Chris Bumstead (CBum), que decidiu não competir neste ano.
Além do seu primeiro lugar, o pódio foi composto pelo vice-campeão Mike Sommerfeld e o terceiro lugar de Terrence Ruffin.
O acontecido no domingo, 12, marcou a história do esporte por ter sido o primeiro homem brasileiro a conquistar um título no Mr. Olympia. As 13 vitórias anteriores do País foram de mulheres.
Agora, o Brasil totaliza 16 títulos. Além de Dino, Natália Coelho venceu na categoria Women's Physique e Eduarda Bezerra, na Wellness, no campeonato, que aconteceu em Las Vegas, nos Estados Unidos.
Próximos passos na carreira de Ramon Dino pós-título do Mr. Olympia
O “Dinossauro do Acre”, apelido dado ao atleta pela sua ligação ao estado, agora se prepara para uma nova fase da carreira.
Agora, com o principal título do fisiculturismo mundial depois da categoria Open Bodybuilding, se prepara para mantê-lo por mais cinco anos, afirmou em coletiva de imprensa.
“Como eu sempre falei, no final de carreira, quero subir para a Open e finalizar nela, mas ainda tenho muito para aprender na Classic”, completa.
Sobre outros projetos, falou sobre o seu desejo em começar um projeto voltado para o fisiculturismo no Podcast Flow. Seu objetivo é focar nos mais necessitados, que não têm acesso ao esporte.
Ramon Dino: relembre sua trajetória
A carreira de Ramon Dino teve início na sua cidade natal, Rio Branco, capital do Acre, quando começou a praticar calistenia diariamente.
O incentivo para participar em competições veio de Marcio Garcia, professor de educação física, que notou seus esforços no exercício que praticava.
Sua classificação no Olympia Amador Brasil, em 2018, foi um dos primeiros destaques da sua trajetória, apesar das dificuldades na procura por patrocinadores. Antes disso, havia conquistado títulos em competições regionais.
A verdadeira virada de chave como atleta no fisiculturismo foi a sua participação na Mansão Maromba, a convite do influenciador Tiago Toguro. Isso fez com que entrassem investidores na sua carreira.
Sua trajetória no Mr. Olympia teve início em 2021, ficando no top 5. No ano seguinte, conquistou o vice-campeonato, mantido em 2023.
Antes do primeiro lugar deste ano, ficou em quarto lugar em 2024. A posição surpreendeu negativamente os espectadores, que esperavam um resultado como o da última edição
Hoje, somando mais de 7 milhões de seguidores, o fisiculturista compartilha sua rotina de treinos nas suas redes sociais. No seu canal do YouTube, “Ramon Dino Pro”, faz vídeos com duração de quase 30 minutos com a mesma finalidade.