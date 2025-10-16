Mr. Olympia 2025: antes e depois das campeãs impressiona fãs

As brasileiras Eduarda Bezerra (esquerda) e Natalia Coelho (direita) conquistaram primeiro lugar em suas categorias no Mr. Olympia 2025 / Crédito: Reprodução/Instagram/Wingsofstrength/ifbbpronataliacoelho

As finais do Mr. Olympia, principal campeonato de fisiculturismo do mundo, garantiram três prêmios aos atletas brasileiros. Além de Ramon Dino - que foi campeão na categoria masculina -, as atletas Eduarda Bezerra e Natalia Coelho alcançaram o primeiro lugar nas categorias Wellness e Physique. Com carreiras distintas, as brasileiras conquistaram espaço no ramo do fisiculturismo e no Mr. Olympia, que só teve brasileiras como vencedoras na categoria Wellness.

Começou na musculação aos 15 anos e seu cuidado com a saúde ajudou na carreira de modelo fotográfica, que seguiu por vários anos. Teve o primeiro contato com o fisiculturismo por causa do marido, que já acompanhava o esporte, quando acompanharam o Mr. Olympia em 2022 pelo pay-per-view. Ela se encantou pela categoria Wellness (avalia físico mais natural e harmonioso, com ênfase em membros inferiores mais desenvolvidos).

A carreira escalou rápido. Em dois anos, a nordestina de 26 anos chegou ao topo do principal campeonato da modalidade. Estreando em 2024 com a terceira colocação, ela superou o resultado com o título do Arnold Classic Ohio, em março de 2025. Veja o antes e depois da fisiculturista Eduarda Bezerra Crédito: Reprodução/Instagram/eduardabeezerra