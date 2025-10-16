Mr. Olympia 2025: antes e depois das campeãs impressiona fãs

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mr. Olympia feminino 2025: antes e depois das campeãs impressiona fãs

Brasileiras foram as campeãs das principais categorias femininas do Mr. Olympia 2025; confira o antes e depois de Eduarda Bezerra e Natalia Coelho
Atualizado às Autor Mariana Fernandes
Tipo Notícia

As finais do Mr. Olympia, principal campeonato de fisiculturismo do mundo, garantiram três prêmios aos atletas brasileiros. Além de Ramon Dino - que foi campeão na categoria masculina -, as atletas Eduarda Bezerra e Natalia Coelho alcançaram o primeiro lugar nas categorias Wellness e Physique.

Com carreiras distintas, as brasileiras conquistaram espaço no ramo do fisiculturismo e no Mr. Olympia, que só teve brasileiras como vencedoras na categoria Wellness.

Veja o antes e depois de Eduarda Bezerra e Natalia Coelho no fisiculturismo.

Antes e depois de Eduarda Bezerra: como a fisiculturista chegou nesse corpo?

Eduarda Bezerra é pernambucana e nasceu em 27 de maio de 1988, em Caruaru. Começou na musculação aos 15 anos e seu cuidado com a saúde ajudou na carreira de modelo fotográfica, que seguiu por vários anos.

Teve o primeiro contato com o fisiculturismo por causa do marido, que já acompanhava o esporte, quando acompanharam o Mr. Olympia em 2022 pelo pay-per-view. Ela se encantou pela categoria Wellness (avalia físico mais natural e harmonioso, com ênfase em membros inferiores mais desenvolvidos).

A carreira escalou rápido. Em dois anos, a nordestina de 26 anos chegou ao topo do principal campeonato da modalidade.

Estreando em 2024 com a terceira colocação, ela superou o resultado com o título do Arnold Classic Ohio, em março de 2025.

Veja o antes e depois da fisiculturista Eduarda Bezerra
Veja o antes e depois da fisiculturista Eduarda Bezerra Crédito: Reprodução/Instagram/eduardabeezerra

Antes e depois de Natalia Coelho: como a fisiculturista chegou nesse corpo?

Natalia Coelho foi a campeã da categoria Women's Physique na 61ª edição do Mr. Olympia, que aconteceu na última sexta-feira, 10. Em 2023 e 2024, ela saiu na segunda colocação.

Criada no Brasil e radicada nos Estados Unidos, Natalia começou sua carreira esportiva ainda jovem, praticando muay thai, kickboxing e futebol. O interesse pelo fisiculturismo surgiu naturalmente.

Antes e depois de Natalia Coelho, campeã da Women's Physique
Antes e depois de Natalia Coelho, campeã da Women's Physique Crédito: reproduçao/instagram/Wingsofstrength/ifbbpronataliacoelho

Aos 18 anos, iniciou sua trajetória competitiva na categoria Figure, e venceu o campeonato da Federação Internacional de Fisiculturismo & Fitness em 2015, nos Estados Unidos. No entanto, pouco tempo depois migrou para a Women’s Physique.

Além de atleta, Natalia é PhD em Medicina Natural e especialista em saúde intestinal, o que lhe permite alinhar ciência e performance.

