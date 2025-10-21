Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quem é a produtora de conteúdo adulto destaque do Mr. Olympia Brasil

Priscila D’Avila Machado, a Zoo e namorada de Christian Figueiredo, ficou em 3º lugar como fit model e conquistou o pro-card de fisiculturista profissional no Olympia Brasil
Atualizado às Autor Yasmin Louise Szezerbatz
Yasmin Louise Szezerbatz Autor
Priscila D’Avila Machado, mais conhecida como Zoo, conquistou o terceiro lugar geral na categoria Fit Model do Mr. Olympia Brasil 2025 e garantiu o tão desejado Pro-Card, título que oficializa sua entrada no universo profissional do fisiculturismo.

Veja a trajetória de Zoo, a produtora de conteúdo adulto que foi destaque no Mr. Olympia:

De influenciadora a atleta profissional

Cantora, modelo e influenciadora, aos 32 anos, Zoo soma mais de oito milhões de seguidores nas redes sociais e é conhecida pelo estilo autêntico.

Além de influenciadora digital, ela também mantém contas em plataformas de conteúdo adulto, onde explora o que chama de seu “alter ego sensual”.

Ela é casada com o youtuber Christian Figueiredo, 31, com quem tem dois filhos, Gael e Nikki, de 6 anos e 4 anos de idade, respectivamente. Zoo ganhou notoriedade ao participar de duas temporadas do reality “De Férias com o Ex Brasil”, da MTV.

Como cantora, já se apresentou em grandes festivais como o Lollapalooza Brasil 2018 e o Rock in Rio 2019.

Em 2024, Priscila lançou seu perfil na plataforma Privacy sob o nome Pri Panki, destacando que o projeto é uma forma de expressão pessoal diferente de seus outros perfis.

“Esse meu lado mais livre gosto de trazer na Pri, que, na verdade, sou eu. Meu nome é Priscila, e meu alter ego é quem sou na essência”, afirmou em entrevista à Folha de S. Paulo.

A nova fase no fisiculturismo

Zoo iniciou sua trajetória no fisiculturismo em 2025, quando anunciou nas redes sociais o desejo de competir na categoria Bikini. Desde então, passou a compartilhar sua rotina de treinos, alimentação e preparação física.

A influenciadora fez sua estreia em abril, durante o Arnold Sports South America, e, em outubro, subiu ao pódio no Mr. Olympia Brasil, onde conquistou o terceiro lugar overall e o Pro-Card, credencial que a habilita a competir em torneios internacionais.

Com a conquista, Zoo consolida uma nova fase de sua carreira para representar o Brasil nas próximas competições do circuito de fisiculturismo.

