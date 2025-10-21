Quem é a produtora de conteúdo adulto destaque do Mr. Olympia Brasil

Conheça Zoo, a criadora de conteúdo adulto que ganhou o Pro-Card no Mr. Olympia Brasil / Crédito: Reprodução / Instagram @zoofficial

Priscila D’Avila Machado, mais conhecida como Zoo, conquistou o terceiro lugar geral na categoria Fit Model do Mr. Olympia Brasil 2025 e garantiu o tão desejado Pro-Card, título que oficializa sua entrada no universo profissional do fisiculturismo. Veja a trajetória de Zoo, a produtora de conteúdo adulto que foi destaque no Mr. Olympia:

De influenciadora a atleta profissional Cantora, modelo e influenciadora, aos 32 anos, Zoo soma mais de oito milhões de seguidores nas redes sociais e é conhecida pelo estilo autêntico. Além de influenciadora digital, ela também mantém contas em plataformas de conteúdo adulto, onde explora o que chama de seu “alter ego sensual”. Ela é casada com o youtuber Christian Figueiredo, 31, com quem tem dois filhos, Gael e Nikki, de 6 anos e 4 anos de idade, respectivamente. Zoo ganhou notoriedade ao participar de duas temporadas do reality “De Férias com o Ex Brasil”, da MTV. Como cantora, já se apresentou em grandes festivais como o Lollapalooza Brasil 2018 e o Rock in Rio 2019.