Rodrigo Pantera ganha Mr Olympia Brasil; conheça o fisiculturista

Rodrigo Pantera conquistou o Pro Card no Mr. Olympia Brasil 2025 / Crédito: Reprodução / Instagram @rodriigopantera

O fisiculturista Rodrigo Pantera foi o campeão da categoria amadora do Classic Physique Open C e “Overall”. Ele foi o vencedor de todas as subcategorias da 5ª edição do Mr Olympia Brasil. Com o feito, Rodrigo conquistou o Pro Card, o que lhe dá o direito de disputar os principais torneios internacionais de fisiculturismo.

Rodrigo é um exemplo de como as redes sociais e o fisiculturismo tem criado novos ícones do esporte.

Ele nasceu em Brejões, interior da Bahia e, antes de atingir a marca de mais de seis milhões de seguidores apenas no TikTok, trabalhava como feirante.

Visando ter um corpo saudável, Rodrigo começou a postar sua rotina de treinos e alimentação nas redes sociais. Com vídeos divertidos e inusitados, ele foi conquistando seguidores.



Sem contratos milionários com empresas de suplementos alimentares e com voz calma, Rodrigo foi agradando o público ao postar seu dia a dia humilde para se alimentar e conseguir manter seus mais de cem kg.

Um dos vídeos de Rodrigo que mais viralizou foi ele comemorando o fato de ter comprado quinze quilos de sobrecoxa de frango em um supermercado, seis a mais do que na vez anterior. A postagem já tem mais de dois milhões de visualizações.

Após o sucesso, Rodrigo, a esposa e a filha se mudaram para São Paulo. No entanto, os pais do influenciador continuam morando no interior da Bahia.

