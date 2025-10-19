Rodrigo Pantera ganha Mr Olympia Brasil; conheça o fisiculturista

Rodrigo Pantera ganha Mr Olympia Brasil; conheça o fisiculturistaPantera ganhou visibilidade após postar sua rotina de forma divertida nas redes sociais. O fisiculturista venceu nas categorias amadoras e conquistou direito de participar de eventos internacionais
O fisiculturista Rodrigo Pantera foi o campeão da categoria amadora do Classic Physique Open C e “Overall”. Ele foi o vencedor de todas as subcategorias da 5ª edição do Mr Olympia Brasil. Com o feito, Rodrigo conquistou o Pro Card, o que lhe dá o direito de disputar os principais torneios internacionais de fisiculturismo.
Rodrigo é um exemplo de como as redes sociais e o fisiculturismo tem criado novos ícones do esporte.
Ele nasceu em Brejões, interior da Bahia e, antes de atingir a marca de mais de seis milhões de seguidores apenas no TikTok, trabalhava como feirante.
Visando ter um corpo saudável, Rodrigo começou a postar sua rotina de treinos e alimentação nas redes sociais. Com vídeos divertidos e inusitados, ele foi conquistando seguidores.
Sem contratos milionários com empresas de suplementos alimentares e com voz calma, Rodrigo foi agradando o público ao postar seu dia a dia humilde para se alimentar e conseguir manter seus mais de cem kg.
Um dos vídeos de Rodrigo que mais viralizou foi ele comemorando o fato de ter comprado quinze quilos de sobrecoxa de frango em um supermercado, seis a mais do que na vez anterior. A postagem já tem mais de dois milhões de visualizações.
Após o sucesso, Rodrigo, a esposa e a filha se mudaram para São Paulo. No entanto, os pais do influenciador continuam morando no interior da Bahia.
Rodrigo Pantera se classifica para competições internacionais
Após conquistar o pro card, Rodrigo está apto a disputar os principais torneios internacionais de fisiculturismo. Esse cartão é uma certificação oficial da Federação Internacional de Fisiculturismo & Fitness (IFBB). Com isso, o atleta fica impedido de disputar campeonatos amadores.
Para conseguir o pro card, o atleta precisa, inicialmente, vencer um campeonato menor na categoria Open. Atualmente, existem vários campeonatos nessa modalidade no Brasil.
Já para participar de um campeonato nacional, o candidato deverá ter participado de um regional nos últimos 365 dias.
Com a vitória e um campeonato nacional, o atleta ganha o direito de ter o pro card. Os eventos profissionais precisam ter a chancela da National Physique Committee (NPC).