Ronnie Coleman no Mr. Olympia: conheça sua história no torneio

Ronnie Coleman é o maior campeão do Mr. Olympia com oito conquistas (1998-2005) Crédito: Reprodução/ Instagram; @ronniecoleman8

Na maioria dos esportes, grandes atletas recebem a nomenclatura de "The King" (ou "O Rei", na tradução), geralmente atribuída aos maiores de suas categorias. No futebol, é o "Rei Pelé"; no basquete, apesar da dúvida entre LeBron James e Michael Jordan, o título de "King" é dado a LeBron. Já no fisiculturismo, o grande nome que recebe essa alcunha é Ronnie Coleman. Premiação do Mr. Olympia 2024: VEJA quanto ganham os vencedores

"The King" foi dado a Coleman principalmente por sua vasta e vitoriosa carreira no esporte, especialmente durante suas participações no Mr. Olympia, considerado a Copa do Mundo do fisiculturismo. Sua primeira participação no torneio foi em 1992, mas ele só ganhou seu primeiro título em 1998. A vitória de 1998 foi surpreendente, já que Coleman não estava entre os favoritos, e na edição anterior havia ficado apenas na nona colocação. No entanto, após essa conquista, Coleman venceu oito campeonatos consecutivos, tornando-se até hoje o maior campeão do torneio.

Ronnie Coleman no Mr. Olympia: começo no fisiculturismo No início de sua vida, Coleman teve que lidar com a pobreza, e um de seus primeiros empregos foi na pizzaria Domino's para sobreviver. Posteriormente, ele começou uma nova carreira ao se juntar à Força Policial de Arlington, no Texas. Sua jornada no fisiculturismo começou apenas em 1988, aos 24 anos, quando foi apresentado ao esporte por um fisiculturista amador e dono da academia MetroFlex, Brian Dobson. Dobson percebeu o potencial de Coleman e lhe ofereceu uma inscrição vitalícia na academia, com uma condição: Coleman teria que se preparar para competições sob sua orientação. O futuro "King" do esporte aceitou a oportunidade, e o resto é história.

Ronnie Coleman no Mr. Olympia: títulos iniciais Coleman treinou com Dobson e venceu sua primeira competição amadora de fisiculturismo em 1990, o Mr. Texas, tanto na divisão de peso pesado quanto na geral. No processo, o jovem Coleman, de 26 anos, derrotou seu próprio mentor, Dobson, que também estava competindo. Coleman se tornou profissional em 1995, ao vencer a Canada Pro Cup, título que ele repetiria no ano seguinte. Mr. Olympia 2024: Além de Ramon Dino, CONHEÇA outros brasileiros no torneio

Ronnie Coleman é conhecido não apenas por ser um dos maiores campeões, mas também por ser o fisiculturista mais forte. Na metade dos anos 90, ele competiu como levantador de peso profissional, construindo sua reputação com rotinas de levantamento extremamente pesado. Ronnie Coleman no Mr. Olympia: reinado na principal competição do mundo No início de sua carreira profissional, Coleman encontrou dificuldades para se destacar nas grandes competições. Em suas primeiras cinco participações no Mr. Olympia, ele não obteve grande sucesso, com seu melhor resultado sendo o 6º lugar em 1996. No Mr. Olympia de 1998, Coleman surpreendeu a todos ao vencer o título, derrotando grandes nomes como Kenneth Wheeler, Nasser El Sonbaty e Kevin Levrone.