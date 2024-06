Bronze de fisiculturista: por que competidores pintam o corpo?

Qualquer treinamento com pesos, como levantar halteres, faz com que os músculos aumentem de tamanho. Muitas vezes, isso pode resultar na criação de estrias sob a superfície da pele.

A coloração corporal artificial e produtos autobronzeadores podem ser usados. Os métodos de bronzeamento profissional mais usados na competição são pinturas com aerógrafo e bronzeamento por spray de cabine. Os competidores do IFBB Brasil podem contratar empresas profissionais e pessoal qualificado.

Ou seja, o bronzeador não pode desaparecer simplesmente esfregando, do contrário, o atleta não poderá entrar no palco. Brilhos, purpurina, pérolas metálicas brilhantes ou coloração dourada também são proibidos.

Bronzeamento artificial: pode usar câmara de bronzeamento?

As regras do IFBB não estipulam nem desencorajam o uso de outros processos de bronzeamento. Mas, vale ressaltar que, no Brasil, as câmaras de bronzeamento artificial que usam radiação ultravioleta são proibidas desde 2009 por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“Existem estudos comprovando o risco associado entre a exposição às câmaras de bronzeamento artificial e o desenvolvimento de câncer de pele, especialmente em pacientes que iniciam essa prática cedo e a mantém por períodos prolongados. Além disso, a radiação utilizada pode causar manchas e fotoenvelhecimento”, explica a médica dermatologista Louise Teixeira.

As técnicas mais usadas têm em comum um ingrediente ativo chamado di-hidroxiacetona (DHA), que reage com a camada superior da pele para criar um tom bronzeado temporário.

