Fisiculturismo em 2024: confira retrospectiva do esporte no ano

Fisiculturismo , bodybuilding em inglês, é um esporte que foca no desenvolvimento de um corpo musculoso e definido, com treinos de musculação e dieta. Em 2024, a modalidade passou por eventos marcantes, com grandes competições, reviravoltas e rivalidades acirradas.

O POVO reuniu uma retrospectiva dos principais eventos do esporte no ano de 2024. Veja:

Tido por muitos como a “Copa do Mundo do Fisiculturismo”, o Mr. Olympia trouxe grandes surpresas na edição 2024. O nigeriano Samson Dauda venceu na categoria Open, superando os favoritos como Hadi Choopan e Derek Lunsford. (Saiba mais abaixo sobre essa vitória)

O Brasil participou da competição com 48 atletas, sendo 29 homens e 19 mulheres. Contou com a participação de nomes de peso entre os favoritos ao título, como:

Samson Dauda, natural da Nigéria, brilhou no Olympia 2024, após um longo período de tentativas sem sucesso. Vencedor da categoria Open, ele usou a orientação de sua esposa como treinadora para alcançar a vitória e, com isso, entrou para a história do fisiculturismo.

Após a competição, Dino ficou fora das três principais colocações e perdeu a vaga direta para o Mr. Olympia 2025, o que o obrigou a se classificar novamente no Mr. Olympia Brasil, em outubro. Em São Paulo, o astro brasileiro se credenciou para a próxima edição do principal campeonato de fisiculturismo do mundo.

Ramon Dino, que era considerado o principal candidato ao título da Classic Physique, não conseguiu confirmar as expectativas. Sua performance no palco foi marcada por erros na definição muscular e falhas na estética.

Ele superou outros 12 concorrentes na categoria Classic Physique e, ao ser anunciado como vencedor, se emocionou, desabou no palco e se ajoelhou. Foi o retorno do esportista ao Brasil desde 2021, no Muscle Contest Brasil, no qual conseguiu a classificação para o Mr. Olympia 2022.

Reviravolta de Bruno Santos

Participando do Mr. Olympia 2024 e terminando na 13ª colocação, Bruno Santos é um dos principais nomes do Brasil na categoria Open Bodybuilding, a mais tradicional do fisiculturismo. Crédito: Reprodução/RedesSociais

Bruno Santos, um dos destaques brasileiros na categoria Open, teve uma performance sólida no Mr. Olympia 2024, ficando em 13º lugar. Esse resultado foi importante, pois o posicionou entre os brasileiros mais bem classificados na história do evento.

Santos conquistou outras vitórias importantes neste ano, incluindo o Europa Pro e o Legion Pro, consolidando seu nome no cenário internacional.

Rivalidade e Amizade: CBum e Ramon Dino

Ramon Dino e Cbum protagonizaram o Mr. Olympia deste ano; os dois competiram na categoria Classic Physique. Crédito: Divulgação/MrOlympia

A categoria Classic Physique no Mr Olympia 2024 foi marcada pela rivalidade entre Chris Bumstead e Ramon Dino. Embora ambos sejam rivais no palco, a relação entre os atletas é de respeito mútuo.

Recentemente, eles treinaram juntos em São Paulo, o que gerou grande repercussão nas redes sociais, com o vídeo alcançando mais de 2 milhões de visualizações. Veja o momento abaixo:

O retorno de Willian “Bitelo”

No powerlifting, Willian "Bitelo" também brilhou em 2024, quebrando o recorde mundial de levantamento terra com 341 kg, além de se sagrar campeão mundial. Com apenas 24 anos, Bitelo consolidou sua posição como uma das promessas do fisiculturismo no Brasil.

Bitelo alcançou um marco no powerlifting ao quebrar o recorde mundial no levantamento terra ao levantar 341 kg. Crédito: Reprodução/RedeSocial

Em outubro, também conquistou o título de campeão Pan-Americano, consolidando sua posição no powerlifting internacional. Utilizando a força como principal ingrediente do desempenho de um atleta dentro uma competição, os Levantamentos Básicos são internacionalmente chamados de Powerlifting.

Neste ano, Bitelo ainda se tornou campeão mundial de powerlifting e colocou o nome do Brasil no mais alto nível do esporte.

CONFIRA | 'Avôs do fisiculturismo' fazem sucesso nas redes com rotina de treinos

A virada de Marcello “Horse” de Angilis

Marcello De Angilis, também conhecido como Horse, foi um dos brasileiros que se destacou em 2024. Ele participou do Bigman Pro, evento decisivo para a classificação ao Mr. Olympia 2025, onde conquistou o 2º lugar e demonstrou seu potencial para futuras competições internacionais.

Fisiculturismo em 2024: Mr. Santos e Musclecontest Brasil

Em eventos nacionais, o Mr. Santos, a mais antiga competição de fisiculturismo do Brasil, completou 70 edições em novembro, reunindo cerca de 1.500 pessoas e centenas de competidores. Já o Musclecontest Brasil terá edições ainda em dezembro, com atletas competindo para se qualificar ao Mr. Olympia 2025. Os ingressos são vendidos pelo site.

Veja as competições de fisiculturismo restantes de 2024:

MuscleContest Titãs - São Paulo (SP): Qualificatória Regional: Sábado, 14 de dezembro de 2024

MuscleContest Noite dos Campeões - Rio de Janeiro (RJ): Qualificatória Regional: Sábado, 14 de dezembro de 2024

MuscleContest NPC worldwide - Duelo de Titãs - Belém (PA): Qualificatória Regional: Sábado, 14 de dezembro de 2024

Clique aqui para seguir o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp

Expectativas para 2025

O fisiculturismo brasileiro segue crescendo, com atletas como Ramon Dino, Rafael Brandão, Isa Nunes e Bruno Santos conquistando vitórias e se destacando no cenário internacional. No entanto, 2024 também mostrou que o esporte está longe de ser previsível, com surpresas como a vitória de Samson Dauda e o retorno de CBum.

Fisiculturismo em 2025: veja calendário dos principais campeonatos

O caminho para o Mr. Olympia 2025 promete ser igualmente competitivo e imprevisível. A competição acontecerá em fevereiro do próximo ano, prometendo ser uma das edições mais disputadas e imprevisíveis da história do fisiculturismo.

Saiba quem são os principais classificáveis para o Mr. Olympia 2025: