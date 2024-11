Praga Pro: Cbum perde pela 1ª vez em 6 anos e anuncia aposentadoria

No mês passado, o fisiculturista Cbum garantiu seu hexacampeonato do Mr.Oympia, quando também já havia sinalizado uma possível aposentadoria

O fisiculturista Cbum, um dos maiores ícones do fisiculturismo, foi derrotado pela primeira vez em seis anos e anunciou sua aposentadoria das competições após mais de uma década de sucesso.

O canadense fez o comunicado após ficar em segundo lugar no Praga Pro, na categoria Open Bodybuilding, evento que marcou sua despedida das arenas de competição, um mês após ser hexacampeão do Mr.Olympia. O primeiro lugar ficou com Martin Fitzwater.