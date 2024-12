Fisiculturismo em 2025: veja calendário dos principais campeonatos

O ano de 2025 promete trazer torneios importantes, nacionais e internacionais, para o cenário do fisiculturismo. Confira a seguir os destaques

O mundo do fisiculturismo está sempre cercado de competições importantes para acompanhar. Para os entusiastas do fitness e competidores profissionais, ficar atento as datas dos principais eventos é imprescindível.

O ano de 2025 promete trazer novamente torneios importantes já aguardados pelo público e atletas. Veja os campeonatos, nacionais e internacionais, em destaque que o cenário do fisiculturismo apresentará para os próximos meses.