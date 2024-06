Arnold Schwarzenegger: conheça a história do ator como fisiculturista

Arnold Schwarzenegger Crédito: Oak Productions / Reprodução

Arnold Schwarzenegger alcançou a fama como o maior fisiculturista do mundo, iniciando uma carreira que o tornaria uma estrela gigante de Hollywood na década de 1980. Estrelando as produções "Conan, o Bárbaro", "O Exterminador do Futuro" e "O Vingador do Futuro", as décadas de grande sucesso em filmes o levaram à política. O artista e atleta ocupou o cargo de governador da Califórnia de 2003 a 2011. Desde que deixou o posto, ele voltou às telonas, obtendo sucesso com a franquia "Os Mercenários" e um retorno à série "O Exterminador do Futuro". Saiba mais da vida e da carreira de sucesso de Arnold Schwarzenegger no fisiculturismo.

Fisiculturismo: CONHEÇA a história do esporte e as maiores competições Onde Arnold Schwarzenegger nasceu?

Arnold Alois Schwarzenegger nasceu em 30 de julho de 1947, em Thal, na Áustria, a cerca de 200 km da capital Viena. Sua infância esteve longe de ser ideal. Seu pai, Gustav, era um chefe de polícia, alcoólatra e ex-membro do Partido Nazista. Em seu livro de memórias “Total Recall: my unbelievably true life story” o artista conta que o pai claramente favorecia seu irmão, Meinhard.

“Era uma sensação de muita tensão em casa”, lembra Schwarzenegger no livro. Tão tenso e desconfortável que, anos mais tarde, o artista se recusou a comparecer ao funeral do irmão, que morreu em um acidente de carro em 1971, e do pai, em 1972. Como Schwarzenegger entrou para o fisiculturismo? Como fuga da realidade conflitosa em casa, Schwarzenegger recorreu ao cinema. Em particular, gostava dos filmes de Reg Park, um fisiculturista e intérprete de “Hércules” em filmes de nível B. Os filmes também ajudaram a impulsionar a obsessão de Schwarzenegger pelos Estados Unidos, e o futuro que ele sentia que o aguardava lá. Chegar ao novo país era o problema. Schwarzenegger encontrou sua resposta em Joe Weider, à época um dos principais dirigentes da Federação Internacional de Fisiculturismo, responsável por concursos como Mr. Universe e Mr. Olympia. Arnold serviu no exército austríaco em 1965 para cumprir o ano de serviço exigido na época para todos os homens austríacos de 18 anos. Durante o serviço militar, venceu o concurso “Junior Mr. Europe”. Ele desapareceu do treinamento básico para participar da competição e passou uma semana na prisão militar. Logo após o fim do seu tempo no exército, o jovem atleta passou a se inscrever em uma série de competições, sendo eleito em 1966 o homem mais bem-definido da Europa.

Arnold Schwarzenegger ganhou o apelido de "carvalho austríaco", comparando seus músculos à rigidez e espessura da árvore Crédito: Oak Productions / Reprodução A carreira profissional de Arnold Schwarzenegger Ainda em 1966, Arnold ficou em segundo lugar na competição Mr. Universe, por não ter o mesmo tônus muscular do vencedor, o americano Chester Yorton. Impressionado com o resultado do jovem austríaco, Charles “Wag” Bennett, um dos juízes do concurso, se ofereceu para treiná-lo. Como Schwarzenegger tinha pouco dinheiro, Bennett o convidou para ficar na casa de sua família, acima de uma de suas duas academias em Forest Gate, em Londres.