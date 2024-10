Mr. Olympia Brasil 2024: programação, onde assistir, ingressos e mais

O Mr. Olympia Brasil 2024 acontece em São Paulo e reunirá grandes nomes do fisiculturismo nacional, com competições e exibições especiais

Com o fim do Mr. Olympia Mundial, a temporada de campeonatos de fisiculturismo ainda se mantém em alta, principalmente no Brasil. Neste final de semana, nos dias 18, 19 e 20 de outubro, acontecerá a versão brasileira do Mr. Olympia, o “Mr. Olympia Brasil”.

Mr. Olympia 2024: VEJA o antes e depois dos principais fisiculturistas



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Esta edição atrairá ainda mais os fãs assíduos do esporte, já que o principal fisiculturista brasileiro, Ramon Dino, 29, não conseguiu vaga para o Mr. Olympia 2025 por não ter ficado no top 3 da Classic Physique, podendo assim participar da versão nacional da competição para garantir sua vaga.