CBum anuncia aposentadoria após sexto título seguido no Mr. Olympia

Chris Bumstead, conhecido como CBum, anunciou sua aposentadoria após conquistar o sexto título na categoria Classic Physique durante a 60ª edição do Mr. Olympia. A final da categoria aconteceu neste sábado 12, em Las Vegas, Estados Unidos. Durante uma entrevista ainda em cima do palco, o hexacampeão se emocionou ao justificar a decisão de encerrar a carreira no esporte. Ele venceu diante de um adversário improvável, o alemão Mike Sommerfeld. Por que CBum decidiu se aposentar? Com seis troféus, em uma sequência iniciada em 2019, CBum explicou que, após anos de dedicação ao fisiculturismo, acredita que é o momento de encerrar a carreira para descansar e passar um tempo com a família.

Em seu discurso, ele agradeceu ao treinador, apoiadores e parentes. Com a voz trêmula e os olhos marejados, anunciou que não subiria no palco novamente. “Me desculpem se esta é minha última vez que vão me ver aqui. Espero que todos tenham aprendido algo com minha jornada, não é apenas sobre vencer, é sobre ter a mentalidade de campeão e sobre aproveitar o momento”, declarou o atleta. CBum já havia mencionado em entrevistas anteriores que as preparações e as demandas físicas do esporte também estavam cobrando um preço em sua saúde. Em seu Instagram, ele compartilhou uma imagem no palco e escreveu que esta seria a sua “última dança”.

CBum e sua relação com a família Cbum atualmente tem 29 anos e é pai de uma menina chamada Bradley, que nasceu no final do mês de abril. Ele é noivo da também fisiculturista Courtney Alexis King, com quem mantém um relacionamento desde 2018. Diferente de outros fisiculturistas, ele costuma compartilhar momentos em família nas redes sociais, além da rotina de treinos. Em uma postagem recente com sua noiva e filha, ele escreveu que tem tudo que gostaria de ter na vida e que é o "homem mais sortudo do mundo".