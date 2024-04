'Avôs do fisiculturismo' fazem sucesso nas redes com rotina de treinos

Walter, de 61 anos, e Arturo Pérez, de 62, são surdos e começaram a treinar com canos, pedras e cimento. Conheça os "avôs do fisiculturismo"

Os irmãos Arturo e Walter Perez, de mais de sessenta anos, são "lendas" em Nicarágua por sustentarem seu físico de fisiculturista ao longo de décadas. Eles viralizaram recentemente no TikTok com suas rotinas de treino e contam com quase 180 mil seguidores.

Os irmãos, de origem de baixa renda, superaram os desafios da surdez e iniciaram uma jornada de treinos ainda adolescentes em Santa Teresa, Nicarágua. A dupla treinava com canos, pedras e cimento. Hoje, são donos de uma academia onde inspiram e orientam dezenas de jovens que querem seguir seus passos.

Avôs do fisiculturismo: dupla superou as dificuldades do passado

A audiência dos irmãos explodiu desde que, há cinco meses, começaram a postar vídeos no TikTok, mas nem sempre foi assim. Vindo de uma família pobre, Arturo e uma irmã nasceram surdos, enquanto Walter tinha audição, mas a perdeu ainda criança.