Premiação do Mr. Olympia 2024: veja quanto ganham os vencedores

Mr. Olympia é o maior evento de fisiculturismo do mundo, com categorias como Open Bodybuilding e Classic Physique, que atrai estrelas como CBUM e Dino

Atualmente, o Mr. Olympia é dividido em 10 categorias, sendo a principal delas o Open Bodybuilding, que, até 2012, era a única categoria vigente. Depois disso, foram adicionadas as outras que completam as competições.

O Mr. Olympia é o evento anual de fisiculturismo mais importante do mundo. A competição tem um número cada vez maior de adeptos e reúne os melhores profissionais do mundo para competir por um título que ficou famoso pelas vitórias consecutivas de Arnold Schwarzenegger , entre 1970 e 1975.

A competição Mr. Olympia compreende várias categorias, incluindo 212 Showdown, Ms. Olympia, Fitness Olympia e outras. Confira a distribuição dos prêmios em dinheiro para todas as competições do Mr. Olympia em 2023:

Em 2024, o Olympia retornará à Las Vegas para celebrar seu 60º aniversário. Las Vegas é conhecida como a "Capital Mundial do Entretenimento" e é famosa por seu estilo de vida extremamente luxuoso.

A principais categorias vão ter início no dia 11 de outubro, em uma sexta-feira, com as competições que devém ter maior atenção do público no dia 12. Categorias amadoras vão ter inicio no dia 10 de outubro, na quinta-feira.