Categorias do Mr. Olympia 2024: conheça as diferenças

A 60ª edição do Mr. Olympia está marcada para 10 a 13 de outubro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A disputa mais tradicional do fisiculturismo contará com 11 categorias, assim como a do ano passado. Confira as principais características de cada divisão.

Premiação do Mr. Olympia 2024: VEJA quanto ganham os vencedores



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Mr. Olympia 2024, como nas edições anteriores, contará com diversas categorias que refletem diferentes tipos de física e estilos de competição dentro do fisiculturismo.