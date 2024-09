Mr. Olympia 2024: Ramon Dino e Cbum mostram os físicos; veja

Cbum foi campeão de uma das principais categorias na última edição do Mr. Olympia Crédito: Divulgação/ Mr. Olympia

Conhecido como a 'Copa do Mundo do Fisiculturismo', o Mr. Olympia chega à sua 60ª edição. Diferentemente de 2023, as grandes estrelas — e principais rivais — Ramon Dino e Chris Bumstead, ou Cbum, já revelaram como estão seus físicos um mês antes do principal evento anual para os atletas desse esporte. Fisiculturismo e anabolizantes: médico explica riscos para saúde; VEJA É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em 2024, o show continuará com o hype que vem se mantendo nos últimos anos, quando os atletas, que anteriormente eram exclusivos da bolha do fisiculturismo, hoje se tornaram celebridades.

Com uma cultura crescente de treinamento físico e estilo de vida saudável, cada vez mais pessoas estão interessadas nesta disciplina. O evento começará em uma quinta-feira, dia 12 de outubro, e terminará no domingo, 15. Mr. Olympia 2024: Ramon Dino foi o primeiro a mostrar o shape Representante do público brasileiro, Ramon Dino é o principal nome do fisiculturismo no país. O acreano de 29 anos de idade ficou com a segunda colocação na categoria Classic Physique, perdendo justamente para Cbum. Em 2023, Dino criou um mistério em torno de como estaria seu físico para a disputa do torneio, e mostrou que todo o enigma valeu a pena, visto que o 'dinossauro do Acre' fez uma das melhores performances. Porém, ele não contava que Cbum também estaria no auge, e acabou superado.

Ronnie Coleman: VEJA como está o fisiculturista hoje em dia

Já em 2024, Ramon deixou de lado o mistério e já de cara mostrou como está seu corpo um mês antes do Mr. Olympia. Mais uma vez, Ramon empolga ainda mais aqueles que torcem para que o grande prêmio do fisiculturismo venha para o brasileiro. Na postagem em que mostra seu físico, em apenas dois dias já conseguiu mais de 200 mil curtidas no Instagram e recebeu diversos comentários esperançosos. "Esse cara… Me fazendo sonhar mais uma vez", comentou um seguidor. Outro fã falou sobre a evolução do brasileiro: "O cara em tão pouco tempo conseguiu evoluir ainda mais as costas."

Mr. Olympia 2024: Cbum também faz revelação Para se preparar para sua performance no evento, Cbum continuou esculpindo o que poderia ser outro físico vencedor. Bumstead ganhou seu primeiro título no Olympia em 2019, ao derrotar Breon Ansley. Ele não abriu mão do título desde então e está buscando garantir seu sexto título consecutivo na Classic Physique. Seguindo a linha de seu rival, Chris Bumstead também não fez questão de esconder seu corpo e, em uma postagem recente no Instagram, o mostrou para seus mais de 24 milhões de seguidores. Arnold Schwarzenegger: CONHEÇA a história do ator como fisiculturista



Em uma das postagens, fãs brasileiros fizeram questão de tecer comentários provocando o fisiculturista canadense. "Com bomba até eu, falei 'tô' leve", especulou um internauta, lembrando que o uso de esteroides por atletas no Mr. Olympia não é proibido. "Tu vai brigar pelo segundo lugar, mano, porque o primeiro é do Dino", comentou outro.

Corpos de Ramon Dino e Cbum são mostrado a um mês antes do Mr .Olympia 2024 Crédito: Reprodução/ Instagram; @ramondinopro e @cbum