Sem torcida, Colo-Colo empata com Racing em jogo do grupo do Fortaleza na Libertadores

Colo-Colo e Racing empataram por 1 a 1 na noite desta terça-feira, 22. Os adversários do Fortaleza no Grupo E da Libertadores fizeram um jogo equilibrado no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago (CHI), que não contou com a presença de público após os incidentes do duelo contra o Tricolor do Pici, na última rodada da competição.

Este foi o primeiro jogo do Cacique desde o cancelamento da partida contra o Fortaleza, no último dia 10 deste mês, após os torcedores chilenos invadirem o gramado do estádio aos 20 minutos da etapa final. Na ocasião, dois torcedores foram mortos antes do início da partida, o que irritou a torcida chilena e motivou a invasão ao campo de jogo.