Regulamento e aval da CBF: Fortaleza vai acionar juridicamente a Conmebol por vitória no Chile

Jogo entre Colo-Colo e Fortaleza pela Libertadores foi cancelado após invasão de torcedores chilenos no segundo tempo / Crédito: JAVIER TORRES/AFP

Diante dos conflitos que resultaram no cancelamento da partida entre Colo-Colo e Fortaleza na noite dessa quinta-feira, 10, o Tricolor do Pici acionará juridicamente a Conmebol, visando o reconhecimento da vitória no Chile. Com o aval da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o clube prepara um dossiê baseado no descumprimento de artigos do Código de Disciplina e Regulamento de Segurança da entidade. Conforme apuração do Esportes O POVO, o Fortaleza irá apresentar uma série de fundamentos jurídicos que podem resultar na conquista dos três pontos da partida. Baseados nos documentos que regem as competições sul-americanas, o clube busca o cumprimento, à risca, das sanções previstas no código de conduta disciplinar da Conmebol.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo o artigo 24 do Código da entidade, quando uma equipe é punida por negligência ou responsabilidade no resultado de um jogo, entende-se que o adversário deverá ser declarado como vencedor da partida por 3 a 0. No confronto contra a equipe chilena, antes da paralisação ocorrida pela invasão do campo, o Fortaleza empatava em 0 a 0. Por volta dos 20 minutos do segundo tempo, com a interrupção da partida, o plantel tricolor deixou o gramado e, após determinação da Conmebol, o evento foi cancelado. + CONFIRA mais notícias do Fortaleza; O que diz a CBF Na manhã desta sexta-feira, 11, a CBF acolheu a decisão de interesse do Fortaleza pela vitória no confronto e enviou à Conmebol uma denúncia com o pedido de declaração do time cearense como vencedor da partida.