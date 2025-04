Torcida do Colo-Colo invade campo, e partida do Fortaleza na Libertadores é cancelada

O duelo entre Colo-Colo-CHI e Fortaleza , pela segunda rodada da Copa Libertadores, não acabou. Apesar do 0 a 0, nesta quinta-feira, 10, no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile, o confronto foi cancelado pela arbitragem após cenas de selvageria vindas da arquibancada .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A revolta fora de campo se deu após dois jovens serem mortos atropelados pela polícia do país, minutos antes da bola rolar pelo torneio continental.

Colo-Colo 0x0 Fortaleza: o jogo

O primeiro tempo do duelo entre Colo-Colo e Fortaleza, na capital chilena, foi marcado por um futebol morno e de poucas emoções. Apesar do domínio territorial e da posse de bola do time chileno, o Tricolor do Pici soube se defender bem e contou com uma atuação segura do goleiro João Ricardo para manter o placar zerado na etapa inicial.

Desde os primeiros minutos, o Leão se mostrou uma postura mais cautelosa. Com as linhas recuadas e com dificuldades na transição ofensiva, o time de Vojvoda praticamente abriu mão da posse e observou o adversário rondar sua área. O Cacique, por sua vez, teve mais volume, mas não conseguiu transformar a posse em chances claras com frequência.