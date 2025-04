Paz diz que Conmebol não deu prazo para definição sobre Colo-Colo x Fortaleza e cobra punição rápida

Marcelo Paz é o CEO da SAF do Fortaleza / Crédito: AURÉLIO ALVES

Já em solo cearense, Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, concedeu entrevista no Aeroporto Pinto Martins (CE), logo após o desembarque da delegação tricolor, e falou sobre os trágicos acontecimentos envolvendo a partida do clube contra o Colo-Colo, na quinta-feira passada, em Santiago, no Chile, marcada pela morte de dois torcedores do Cacique e invasão ao campo. Antes de comentar sobre qualquer assunto, o dirigente reforçou sua solidariedade às vítimas que faleceram durante a confusão generalizada entre torcedores e policiais na parte externa do Monumental David Arellano, momentos antes da bola rolar. Paz reforçou que as duas mortes são o “ponto principal” e o que deve “ser mais lembrado”.