Torcedores do Colo-Colo são banidos após invasão em jogo contra o Fortaleza

O presidente da Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile (ANFP), Pablo Milad, anunciou na noite dessa segunda-feira, 14, as punições para os torcedores do Colo-Colo que invadiram o campo no empate contra o Fortaleza, na última quinta-feira, 10.

De acordo com o mandatário, foram identificados mais de vinte torcedores, entre adultos e menores de idade. As punições variam de seis a 18 anos sem poder entrar nos estádios chilenos. Com base no regulamento da ANFP, os torcedores foram banidos por destruição, ataque à propriedade pública, vandalismo e invasão de campo. Ainda segundo Pablo Milad, há conversas da Federação Chilena com a Conmebol visando estender a punição a nível continental.