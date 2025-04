Fortaleza investe mais de R$ 2 milhões em logística para encarar Bucaramanga e Sport

Calebe e Dylan Borrero durante embarque do Fortaleza / Crédito: Fernanda Barros

O Fortaleza terá uma difícil sequência fora de casa nesta semana. Primeiro, o Tricolor do Pici vai até a cidade de Bucaramanga, na Colômbia, para enfrentar o time local, em duelo que acontece na próxima quarta-feira, 23, pela Libertadores. Dois dias depois, no sábado, 25, a equipe cearense volta a campo para encarar o Sport, no Recife (PE), pelo Brasileirão. Para facilitar a logística e diminuir o desgaste do elenco, a diretoria do Leão optou por fretar um voo direto para Bucaramanga e outro voo de volta para o Brasil, onde o desembarque acontecerá na capital pernambucana. O investimento de toda a operação, incluindo outros custos de viagem, é alto: mais de R$ 2 milhões.