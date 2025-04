Torcida do Colo-Colo invade campo, promove quebradeira e jogo contra o Fortaleza é paralisado

Aos 25 minutos da segunda etapa, os jogadores do Leão tiveram que ir correndo para o vestiário após torcedores da equipe da casa invadirem o gramado. A invasão ocorreu após a quebra de dois acrílicos que separavam a torcida do campo.

A partida do Fortaleza diante do Colo-Colo na noite desta quinta-feira, 10, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, está paralisada após ter que ser interrompida por mais de uma vez por conta de um episódio de revolta da torcida chilena após duas mortes ocorridas fora do estádio Monumental.

"O Fortaleza informa que todos os atletas, diretores, comissão e staff estão bem e seguros após a invasão de alguns torcedores do Colo-Colo em campo, no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago", informou o clube.

Antes disso, o jogo já havia sido paralisado por mais de uma ocasião em decorrência do comportamento de torcedores do Colo-Colo. Em um primeiro momento, logo no início da segunda etapa, houve a utilização de sinalizadores e bombas nas arquibancadas. Logo depois, houve um festival de objetos sendo arremessados no gramado e nos jogadores. O árbitro chegou a paralisar o embate por conta de um isqueiro que havia sido jogado no campo. A transmissão da ESPN Brasil também captou o arremesso de garrafas com bebidas alcoólicas.

Por comprometer a segurança dos jogadores, o embate teve de ser paralisado. Os jogadores das duas equipes voltaram ao vestiário aos 25 minutos do segundo tempo.

Mortes fora do estádio

De acordo com informações da imprensa internacional, a motivação para a revolta da torcida do Colo-Colo foram mortes ocorridas fora do estádio. O 24 Horas CL, do Chile, citou que uma confusão ocorreu após torcedores tentarem entrar no estádio sem ingresso, o que gerou um alvoroço nos arredores do estádio Monumental. Na confusão, uma jovem de 19 anos e um menor, de 13 anos, teriam sido atropelados por um veículo policial.