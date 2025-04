Colo-Colo x Fortaleza cancelado: saiba o que diz o regulamento

A partida, válida pela 2ª rodada do Grupo E do torneio, teve que ser paralisada após torcedores da equipe chilena invadirem o campo de jogo

A partida, válida pela 2ª rodada do Grupo E do torneio, teve que ser paralisada após torcedores da equipe chilena quebrarem as proteções de vidro, postas ao redor das arquibancadas, e invadirem o gramado do Estádio Monumental , incapacitando a segurança de todos os presentes no local.

O cancelamento da partida entre Colo-Colo e Fortaleza , nesta quinta-feira, 10, pela Copa Libertadores gerou dúvidas sobre quais as próximas ações que serão tomadas pela Conmebol — organizadora da competição — tendo em vista a interrupção definitiva do confronto.

No parágrafo seguinte do mesmo artigo, o texto é claro ao afirmar que “os clubes são responsáveis pela segurança e ordem, tanto no interior quanto nos arredores do estádio, antes, durante e depois da partida da qual sejam anfitriões ou organizadores. Essa responsabilidade se estende a todos os incidentes de qualquer natureza que possam ocorrer, ficando sujeitos à imposição de sanções disciplinares, bem como ao cumprimento de ordens e instruções que possam ser determinadas pelos Órgãos Judiciais.”

Com base no regulamento da competição e na nota da entidade, o Colo-Colo será responsabilizado pelo cancelamento do confronto e as sanções, referentes ao duelo, serão analisados pela Comissão Disciplinar.

Conforme o artigo 5.1.11.4 do Manual de regulamento da Copa Libertadores, “nos casos em que a interrupção seja atribuída aos clubes ou a pessoas pelas quais possam ser responsabilizados de forma regulamentar, ou disciplinar, será aplicado o que está previsto no Código Disciplinar.”

Com isso, a organizadora também afirmou que “o caso será encaminhado aos Órgãos Judiciais da Conmebol para futuras deliberações” e que “todas as informações sobre os acontecimentos dentro e fora do estádio serão enviadas à Comissão Disciplinar da Confederação Sul-Americana de Futebol.”

Seguindo no Código Disciplinar da entidade, no artigo 24, parágrafo 2º, é dito que “quando uma equipe for sancionada com a determinação do resultado de uma partida por responsabilidade ou negligência, entender-se-á que o placar será de 3 a 0 a favor da equipe adversária.” Contudo, é necessário aguardar a decisão judicial sobre o caso.

Entenda o caso

Segundo o jornal El Deportivo, diversos adeptos do Colo-Colo tentaram invadir setores do estádio momentos antes de o confronto ser iniciado. Em meio ao caos do lado de fora, que contou com intervenção policial, pessoas foram presas, outras ficaram feridas e duas vieram a óbito. Ainda segundo informações da mídia local, as vítimas foram uma mulher de 18 anos e um menino de 13 anos, ambos torcedores do clube chileno.

Segundo relatos do periódico, as duas vítimas teriam sido atropeladas por um veículo da polícia durante uma manobra para dispersar a multidão que tentava invadir o estádio. Uma investigação está em andamento para determinar se a viatura esteve envolvida nas mortes ou não. Bárbara Pérez, irmã da mulher de 18 anos falecida, disse em entrevista que ela tinha ingresso para assistir à partida.

Dentro da praça esportiva, a notícia do falecimento dos dois torcedores ainda não havia sido propagada no início do jogo — e isso causaria uma série de consequências posteriormente. A partida foi suspensa aos 24 minutos, com o placar de 0 a 0. Aos poucos, os torcedores, sob comunicado no sistema de voz para esvaziar o estádio, foram deixando a arquibancada, mas as confusões se estenderam para fora da praça esportiva.